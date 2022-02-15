В Кудрово мошенники обманули пенсионера на 1 млн рублей

Во Всеволожском районе пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 февраля в полицию обратился мужчина 1950 года рождения, пенсионера, проживающий в Кудрово на улице Строителей. По его словам, неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 197 000 рублей.

Как выяснилось, мужчина зарегистрировался на сайте «Вейбтредер Дравити», где представитель компании, представившийся Мартельяновым А.Г., убедил его приобрести акции на вышеуказанную сумму.

Потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что заработанные за приобретение акций заявителем деньги в сумме 44 129 долларов США поступят ему на счет в случае перевода им на счет компании 14% от заработанных заявителем денежных средств.

Ущерб составил 1 197 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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