В Кудрово мошенники обманули пенсионера на 1 млн рублей

В Кудрово мошенники обманули пенсионера на 1 млн рублей
Пенсионер перевел мошенникам деньги. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 февраля в полицию обратился мужчина 1950 года рождения, пенсионера, проживающий в Кудрово на улице Строителей. По его словам, неизвестный путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 197 000 рублей.

Как выяснилось, мужчина зарегистрировался на сайте «Вейбтредер Дравити», где представитель компании, представившийся Мартельяновым А.Г., убедил его приобрести акции на вышеуказанную сумму.

Потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что заработанные за приобретение акций заявителем деньги в сумме 44 129 долларов США поступят ему на счет в случае перевода им на счет компании 14% от заработанных заявителем денежных средств.

Ущерб составил 1 197 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку.

Всеволожский район мошенники пенсионер


 

Новости партнеров
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово мошенники обманули пенсионера на 1 млн рублей
В Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения
Сергей Перминов похвалил Ленобласть за укрепление позиции в ТОП-10 по ...
В Петербурге 54-летний развратник надругался над школьницей
ЦБ предложил ввести кредитные каникулы
Пятеро пенсионеров в Петербурге купили у мошенницы путевки на Кубу
В Петербурге более 40 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Кардиолог назвал способы измерить давление без тонометра