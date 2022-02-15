Работающих пенсионерам рассказали, как увеличить пенсию

Работающих пенсионерам рассказали, как увеличить пенсию
Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно расходует ресурсы на обслуживание счетов и индексацию материнского капитала. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что размеры пенсий и индексации во многом зависят от региона, стажа и накопленных пенсионных баллов. Индексируется не вся выплата, а ее часть, причем только неработающим.

Трудоустроенные пожилые россияне могут рассчитывать на индексацию пенсии, однако для этого им придется уволиться и снова устроиться на работу.

Гиринский отметил, если гражданин работает, то пенсионные выплаты не индексируются, однако по выходу на пенсию он получает индексацию. Теоретически способ работать и получить индексацию все же есть.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

По его словам, осуществить такой способ будет довольно сложно, так как пенсионеру не так легко устроиться на работу с высокой зарплатой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в феврале 2022 года. Все российские пенсионеры могут получить по 90 тысяч рублей уже в феврале. Депутаты Государственной Думы подсчитали, сколько пенсионерам не доплатили за последние несколько лет.

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