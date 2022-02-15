Стало известно, кому выплатят в феврале по 19 тыс. рублей

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В феврале некоторые россияне могут рассчитывать на выплату в размере 19 тыс. рублей.

Эту категорию граждан ждет приятный сюрприз. Некоторым россиянам выплатят денежную прибавку в размере 19 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.

В частности, право на получение этой суммы имеют россияне, у которых недавно появился ребенок. Деньги поступят на счет родителей, которые ранее подавали заявление. Денежные средства будут перечислены до конца февраля текущего года.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 20 тыс. 500 рублей.

Выплаты положены гражданам, которые подали заявление в прошлом году. До 1 февраля размер пособия составлял 19 тыс. рублей.

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