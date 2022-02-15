Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 73 человека

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 73 случая.

Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 30 866 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 341 635 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.