Как работающим пенсионерам получать повышенные выплаты: совет эксперта

Если после выхода на пенсию россиянин продолжает работать, то положенная ему выплата от ПФР перестает индексироваться. Фото: Baltphoto/Константин Яковлев

Если после выхода на пенсию россиянин продолжает работать, то положенная ему выплата от ПФР перестает индексироваться. Фото: Baltphoto/Константин Яковлев

Величина выплат от ПФР по старости зависит от различных факторов: места жительства гражданина, трудового стажа, накопленных пенсионных баллов. Периодически часть пенсии индексируется. Процент рассчитывается с учетом актуального уровня инфляции.

По закону, рассчитывать на ежегодное увеличение пенсии могут только неработающие граждане. Но есть способ, позволяющий продолжить работать и сохранить право на индексацию. Такое мнение озвучил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В интервью с агентством «Прайм» эксперт дал совет работающим пенсионерам, желающим получать выплаты из ПФР в размере, соответствующем росту инфляции. Как известно, по достижении соответствующего возраста россиянин имеет право выйти на пенсию и получать выплату, включающую в себя страховую и накопительную части.

Первая составляющая содержит фиксированную часть, которая не связана с трудовым стажем – в 2021 году она равнялась 6044 рублям 48 копейкам, и страховую часть, исчисляемую баллами индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Надбавки к фиксированной части положены лишь льготникам (работникам села, Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, инвалидам первой группы, иждивенцам) и гражданам старше 80 лет.

Баллы ИПК имеют фиксированную стоимость, которая составляет около сотни рублей. Накопить такие бонусы в больших количествах весьма сложно. За год человек способен заработать до трех ИПК. Учитывая вышесказанное, только вариативная часть играет важную роль при расчете пенсии, если человек трудился много лет, был официально оформлен и получал «белую» зарплату. Самые достойные выплаты полагаются военным и отдельным категориям сотрудников, проходивших государственную службу.

Согласно действующему закону, если после выхода на пенсию россиянин продолжает работать, то положенная ему выплата от ПФР перестает индексироваться. Но, по словам Андрея Гиринского, добиться ее индексации можно – для этого нужно уволиться, а потом снова пойти работать.

Правда, данный способ хорош только в теории. У него есть существенный недостаток. Из-за высокой конкуренции на рынке труда пенсионеру достаточно тяжело найти новую работу в пожилом возрасте, и тем более сложно занять вакансию с достойной оплатой.