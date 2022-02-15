Уровень коллективного иммунитета в Северной столице достиг 100%

В Санкт-Петербурге достигнут максимальный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Теперь он составляет 100%.

О достижении стопроцентного уровня коллективного иммунитета в Петербурге сообщил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — отметил эксперт.

При этом Сарана добавил, что в статистике учитываются люди, которые переболели, и привитые граждане.

Эксперт рассказал, что в Петербурге привиты более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. В городе ведется работа 190 пунктов, а также среди них 92 пункта для детей и 50 передвижных пунктов. За вчерашний день, 14 февраля, было привито более семи тысяч человек, заключил Сарана.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга согласовали новые изменения, которые коснутся коронавирусных послаблений, включая QR-коды.