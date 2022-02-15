В центре Москвы тиктокеру Дане Милохину разбили лицо прямо у его «Майбаха»

Популярного российского видеоблогера сбил велосипедист.

Все произошло в центре столицы на Земляном Валу перед торгово-развлекательным комплексом «Атриум».

Фанаты 20-летнего тиктокера испугались за Даню не на шутку. Оказалось, что звезда получил травмы после того, как в него въехал велосипедист. Кровавые раны появились в височной части.

Как передает Star.Hit, блогер некоторое время лежал возле своего «Майбаха», пока к нему не ринулся водитель-охранник. Последний попытался привести парня в чувство.

К слову, велосипедист не стал покидать место ДТП, а старался помочь юноше. Рядом оказались очевидцы случившегося, предлагали вызвать скорую, однако Даня лишь отмахнулся от них.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать тиктокера Дани Милохина попросила прощения у сына.