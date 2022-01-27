«Не из-за денег»: мать тиктокера Милохина попросила прощения у сына

Мать тиктокреа Дани Милохина Любовь Бережная в очередной раз попросила прощения у звездного родственника. Женщина отдала сыновей Илью и Даню в детдом, когда те еще были маленькими детьми.

Причиной такого решения женщина называет затруднительное финансовое положение. Сейчас она живет в Оренбургской области вместе со своим мужем и двумя младшими детьми. Недавно она призналась, что сожалеет о принятом в прошлом решении. По ее словам, найти общий язык с Даней ей так и не удалось — сын игнорирует ее попытки связаться с ним. Однако Бережной удалось выйти на связь с продюсером сына.

«Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила», — приводит слова женщины «Комсомольская правда».

Бережная призналась, что не осуждает сына за такое поведение и равнодушие к себе. По ее мнению, он вправе обижаться, но когда-нибудь наступит день, когда он сможет простить мать, а их общение будет налажено.

Илья в итоге простил маму. По словам женщины, сын контактирует и со своей младшей сестрой (у женщины есть еще сын и дочь от второго брака). А вот Даня оказался более категоричен, но Бережная не теряет надежды и пытается достучаться до родного человека.

Мать юной звезды также рассказала, что после знакомства со знаменитыми сыновьями ее узнают на улице. Однако не все рады встрече с женщиной, некоторые грубят и оскорбляют прямо в лицо за то, что она бросила детей. Много подобных заявлений поступает женщине и в социальных сетях.

Мать юной звезды уверяет, что общение с сыном ей необходимо не из-за его денег и славы.

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