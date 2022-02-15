В Москве женщина сбросила новорожденного мальчика с 4 этажа

За жизнь ребенка борются врачи. Состояние мальчика оценивают как тяжелое.

На интернет-портале Управления Следственного комитета Москвы сообщается о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении женщины, выбросившей младенца с балкона четвертого этажа.

Следствие предполагает, что все произошло в понедельник, 14 февраля. В одном из жилых домов Москвы на улице Ставропольская женщина родила ребенка. Затем новоиспеченная мать завернула мальчика в полиэтиленовый пакет и выбросила с балкона, с высоты 4 этажа.

Вскоре несчастного ребенка нашли. Крошку как можно скорее доставили в больницу. Мальчику оказывают помощь.

Очень быстро удалось установить личность подозреваемой. Женщину госпитализировали в больницу. После оказания медпомощи ею займутся следственные органы.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом электричка сбила ребенка на глазах у отца мальчика и его сестры.