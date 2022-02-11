На глазах у родителей: под Петербургом электричка сбила ребенка

На глазах у родителей: под Петербургом электричка сбила ребенка
Мальчик погиб. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мальчика задел проезжающий мимо поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как оказалось, электрический поезд следовал из Сестрорецка в Петербург, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Отмечается, что малыш был вместе со своими родителями. Ребенка у перехода зацепило проезжающим поездом. Трагедия случилась на перегоне Лахта — Новая Деревня. Сообщалось, что пострадавший переходил пути вместе с родными.

Вполне возможно, что малыш отбежал от близких у перехода, после этого его зацепило поезд. Данные о гибели передали в Следственный комитет по Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Горэлектротрансе» опровергли информацию об ударе током пенсионерки в троллейбусе. Для того, чтобы убедиться в этом, были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения.

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