В «Горэлектротрансе» опровергли информацию об ударе током пенсионерки в троллейбусе

В &#171;Горэлектротрансе&#187; опровергли информацию об ударе током пенсионерки в троллейбусе
Пассажирка упала у троллейбуса. Фото: рixabay.com

Для того, чтобы убедиться в этом, были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, сделанные накануне.

Информация о том, что пожилую пассажирку ударило током в троллейбусе №15 «Горэлектротранс» не подтвердил. Судя по кадрам, женщина успела ступить лишь на аппарель транспорта, а через него электрический ток не пропускается.

Отмечается, что женщина с пакетами в руках только начала входить в общественный транспорт. Лишь одной ногой она наступила на аппарель троллейбуса, а затем потеряла равновесие и упала на тротуар.

По словам специалистов, аппарель не пропускает электрический ток.

Кроме того, помимо пожилой пассажирки в троллейбус через те же самые двери проходили и другие пассажиры, которые не получили никаких травм.

На падение пенсионерки отреагировал и водитель, и кондуктор транспорта. Они помогли женщине подняться и вызвали скорую медицинскую помощь.

По мнению врачей, во время осмотра электротравм у пассажирки не обнаружили.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ребенок на дороге лежал»: очевидцы рассказали подробности ДТП на Косыгина.

ГУП "Горэлектротранс" новости СПб происшествие троллейбус


 

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