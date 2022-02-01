В «Горэлектротрансе» опровергли информацию об ударе током пенсионерки в троллейбусе

Для того, чтобы убедиться в этом, были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, сделанные накануне.

Информация о том, что пожилую пассажирку ударило током в троллейбусе №15 «Горэлектротранс» не подтвердил. Судя по кадрам, женщина успела ступить лишь на аппарель транспорта, а через него электрический ток не пропускается.

Отмечается, что женщина с пакетами в руках только начала входить в общественный транспорт. Лишь одной ногой она наступила на аппарель троллейбуса, а затем потеряла равновесие и упала на тротуар.

По словам специалистов, аппарель не пропускает электрический ток.

Кроме того, помимо пожилой пассажирки в троллейбус через те же самые двери проходили и другие пассажиры, которые не получили никаких травм.

На падение пенсионерки отреагировал и водитель, и кондуктор транспорта. Они помогли женщине подняться и вызвали скорую медицинскую помощь.

По мнению врачей, во время осмотра электротравм у пассажирки не обнаружили.

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