Победительница первого сезона шоу «Голос» станет мамой

Победительница первого сезона шоу &#171;Голос&#187; станет мамой
Дина Гарипова. Фото: скриншот Instagram

Для 30-летней Дины Гариповой это будет первый ребенок.

Фотографию с уже хорошо округлившимся животиком исполнительница опубликовала у себя в социальной сети в Instagram.

Снимок звезда в понедельник, 14 февраля подписала так:

«В преддверии новых перемен… Всех с Днем влюбленных».

Певицу принялись поздравлять в комментариях ее коллеги и поклонники.

«Аааа!!! Какое счастье! Урааа, милая! Легкой беременности! Поздравляю вас, ребят», — пишут в комментариях.

«Боже, Дина, какая новость! Хороший знак. Это очень здорово, поздравляю от всего сердца! Берегите себя», — отмечает пользователь.

Дина Гарипова поблагодарила всех за теплые слова и отметила, что ей очень приятно читать подобные сообщения.

К слову, победительница 1 сезона музыкального шоу «Голос» вышла замуж в 2015 годe. Ее супруг далек от шоу-бизнеса, однако во всем поддерживает знаменитую жену.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-жена Шнурова Матильда в День Святого Валентина опубликовала фото с новым возлюбленным.

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