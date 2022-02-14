Экс-жена Шнурова Матильда в День Святого Валентина опубликовала фото с новым возлюбленным

Пользователей сети и в этот раз не подвела интуиция. Как оказалось, бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда закрутила роман. И ни с кем-нибудь, а с Антоном Криворотовым, который был главным «холостяком» России в 2020 году.

Светская львица в День Всех влюбленных решила расставить все точки над i. У себя на страничке в социальной сети Instagram она выложила фотографию, на которой Матильда и Криворотов нежно обнимаются. Оба буквально расплылись в улыбках.

К слову, слухи о романе начали ходить только недавно. Есть информация, что пара вместе уже несколько месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о конфликте, который разгорается не на шутку. Анастасия Волочкова и Сергей Шнуров против Ксении Собчак.