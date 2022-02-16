Названы 5 овощей, употребляя которые, невозможно похудеть

Диетологи рассказали, какие овощи способны помешать человеку, желающему сбросить лишний вес.

Об том, какие продукты негативно влияют на состояние фигуры, пишет издание Daily Express.

По словам экспертов, перво-наперво необходимо перестать есть картофель. В составе этого продукта есть углеводы, которые очень быстро перевариваются и впитываются в кровь. Такой процесс может спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы и инсулина. Однако, в небольших количествах картофель все же есть можно. При этом, если сила воли позволяет отказаться от этого овоща, специалисты рекомендуют заменить данный продукт сложными углеводами.

Пытающимся постройнеть опасно есть мякоть баклажана. Овощ как губка впитывает соль и масло в период приготовления.

Вредными для худеющих также назвали кукурузу, авокадо и сельдерей.

К слову, многие люди считают, что овощи не могут причинить вред телу. Худеющие с удовольствием налегают на продукты, которые следовало бы исключить из рациона хотя бы на время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об овоще, который стоит копейки и творит чудеса. Продукт может облегчить страдания диабетиков.