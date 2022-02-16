«Зельеварение»: назван рецепт сока, замедляющего старение

Врач-диетолог поделилась рецептом сока, который может позволить замедлить старение организма человека.

Доктор Лора Бурак озвучила рецепт этого натурального сока, передает издание Eat This,Not That!

По словам специалиста, организм «обрадуется», если добавлять в сок зелень и овощи. Отличным выбором будет: шпинат, кейл и огурцы.

Бурак отметила, что такие ингредиенты содержат антиоксиданты и витамины А и С. Эти вещества помогают организму вырабатывать коллаген, который как раз и способствует сохранению здоровья. В такой случае человек ощутит, как сильны стали его волосы и ногти.

Также диетолог добавила, что добавление капусты в сок помогает улучшить здоровье сердца, а шпинат позволяет понизить кровяное давление.

Однако лучше всего употреблять в пищу цельные овощи и фрукты. В случае, если это невозможно, то приготовленный самостоятельно натуральный сок обеспечит организм достаточным количеством витаминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала пищевые привычки, сокращающие жизнь на 10 лет.