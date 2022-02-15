Труп, накрытый картоном, заметили под окнами дома на улице Фёдора Абрамова

Труп, накрытый картоном, заметили под окнами дома на улице Фёдора Абрамова
Тело нашли под окнами дома. Фото: "Яндекс карты"

Бездыханное тело, которое по какой-то причине было покрыто картоном заметили случайные свидетели в Выборгском районе Петербурга рядом с 27-этажным зданием.

Об этом сообщает «Мегаполис» во вторник, 15 февраля.

Труп был найден под окнами многоэтажного дома на улице Фёдора Абрамова. Тело было прикрыто кусками картона.

«Человек лежит прямо под общими балконами», — отмечают очевидцы происходящего.

На место случившегося выехали сотрудники полиции. Оперативникам предстоит выяснить все детали трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились. Молодой человек и девушка скончались на месте происшествия от полученных травм. Обоим было по 15 лет.

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