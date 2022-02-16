В Гатчине высокий мужчина в маске поджег легковушку инженера-ядерщика

В Гатчине высокий мужчина в маске поджег легковушку инженера-ядерщика
Салон машины частично сгорел. Фото: pixabay.com

Заявительница сообщила, что в какой-то момент раздался неожиданный хлопок у автомобиля.

В итоге частично, но не полностью, сгорел салон машины. Благо, пострадавших не было, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Все произошло ночью 14 февраля. В полицию заявили о пожаре в легковом авто. Огонь охватил машину во дворе города Гатчина на улице Беляева.

По словам заявительницы, около 03:40 она услышала резкий хлопок, затем увидела некоего мужчину, который убегал в обратную сторону от припаркованных машин. После этого из машины повалил дым.

«Приметы преступника: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, одет в черную куртку и брюки, на лице медицинская маска», — говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что транспорт принадлежит инженеру Института ядерной физики. По факту поджога завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бестужевской улице горело кирпичное здание. Возгорание тушили более часа.

гатчина ленобласть поджег пожар происшествие


 

Новости партнеров
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине высокий мужчина в маске поджег легковушку инженера-ядерщика
В РФ предложили обложить налогом конвертацию криптовалют
Изменение голоса и потеря веса могут указывать на рак легких
В Петербурге отец троих детей поплатился жизнью за сделанное замечание
Труп, накрытый картоном, заметили под окнами дома на улице Фёдора Абрамова
В Александровской больнице появится региональный сосудистый центр
В Комздраве объяснили, почему смягчили COVID-ограничения в Петербурге
Заразнее всех вместе взятых: у омикрона обнаружили новую опасную мутацию