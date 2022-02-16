В Гатчине высокий мужчина в маске поджег легковушку инженера-ядерщика

Заявительница сообщила, что в какой-то момент раздался неожиданный хлопок у автомобиля.

В итоге частично, но не полностью, сгорел салон машины. Благо, пострадавших не было, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Все произошло ночью 14 февраля. В полицию заявили о пожаре в легковом авто. Огонь охватил машину во дворе города Гатчина на улице Беляева.

По словам заявительницы, около 03:40 она услышала резкий хлопок, затем увидела некоего мужчину, который убегал в обратную сторону от припаркованных машин. После этого из машины повалил дым.

«Приметы преступника: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, одет в черную куртку и брюки, на лице медицинская маска», — говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что транспорт принадлежит инженеру Института ядерной физики. По факту поджога завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бестужевской улице горело кирпичное здание. Возгорание тушили более часа.