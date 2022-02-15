Изменение голоса и потеря веса могут указывать на рак легких

Изменение голоса и потеря веса могут указывать на рак легких
Неочевидные симптомы могут указывать на онкологию. Фото: Pixabay

Специалист назвал сразу несколько неявных признаков, которые могут указывать на рак лёгких у человека.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Эксперты поведали о симптомах смертельно опасной болезни, которые могут проявляться на ранней стадии онкологического заболевания.

Британский врач Амир Хан рассказал о пяти возможных симптомов рака лёгких.

Во-первых, это сильный кашель. Стоит забеспокоиться, если он не проходит в течение трех недель и более. Во-вторых, кашель, после которого изо рта идет кровь, ко второму же симптому Хан относит и изменение голоса.

Также неочевидными симптомами является одышка, резкая потеря в весе, боль в плечах, которая может позднее привести к возникновению «шишки» на шее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали шесть кожных симптомов «омикрона», в том числе выпуклые пятна и воспаленные губы.

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Изменение голоса и потеря веса могут указывать на рак легких
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