Пьяный мужчина «заминировал» катер на набережной Фонтанки

Пьяный мужчина &#171;заминировал&#187; катер на набережной Фонтанки
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, «заминировавшего» катер на набережной реки Фонтанки.

В понедельник, 14 февраля, правоохранителям сообщили о письме с угрозами. Неизвестный отправил сообщение с мобильного телефона.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка установили, что высветившийся номер зарегистрирован на 51-летнего мужчину с Гатчинского шоссе. Его нашли пьяным по месту жительства.

В результате осмотра набережной и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась. У задержанного изъяли мобильный телефон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из «Европолиса» эвакуировали 100 человек после сообщения о «заминировании». Прибывшие стражи порядка осмотрели торговые центры, но ничего подозрительного не обнаружили.

задержание лжезаминирование новости СПб


 

Новости партнеров
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина «заминировал» катер на набережной Фонтанки
В среду Петербург оказался между двух циклонов
Россияне назвали идеальную сумму для достойной жизни на пенсии
Петербург обновил теплый рекорд этой зимы
Поставил будильник: британцы рассказали о подготовке к ...
Названо нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот
Врач предупредил об опасности энцефалита при заражении COVID
В мире коронавирус подхватили более 415 млн человек