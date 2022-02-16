Пьяный мужчина «заминировал» катер на набережной Фонтанки

Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, «заминировавшего» катер на набережной реки Фонтанки.

В понедельник, 14 февраля, правоохранителям сообщили о письме с угрозами. Неизвестный отправил сообщение с мобильного телефона.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка установили, что высветившийся номер зарегистрирован на 51-летнего мужчину с Гатчинского шоссе. Его нашли пьяным по месту жительства.

В результате осмотра набережной и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась. У задержанного изъяли мобильный телефон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из «Европолиса» эвакуировали 100 человек после сообщения о «заминировании». Прибывшие стражи порядка осмотрели торговые центры, но ничего подозрительного не обнаружили.