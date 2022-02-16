Врач раскрыл неожиданную опасность смарт-часов

Врач раскрыл неожиданную опасность смарт-часов
Наручные гаджеты при постоянном ношении могут провоцировать контактный дерматит и раздражение кожи. Фото: gazeta.spb.ru

Современные умные часы и фитнес-браслеты могут оказывать негативное влияние на организм их обладателей. Об этом предупредил врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать резина, пластик, краситель. А если гаджет металлический, то это могут быть никель и хром, пояснил специалист. Он также отметил, что резиновое покрытие меньше всего раздражает кожу, но такие модели более дорогие.

Как сообщает Ura.ru, при постоянном ношении таких гаджетов рука под пластиковым ремешком и корпусом сильно потеет, в результате чего может развиться контактный дерматит и раздражение кожи.

Врач также добавил, что металлические детали, например, застежки, теоретически представляют большую угрозу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач перечислил продукты, на которые чаще всего бывает аллергия.

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