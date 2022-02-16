Труп мужчины нашли утром на тротуаре у дома на Каменноостровском

Труп мужчины нашли утром на тротуаре у дома на Каменноостровском
Тело обнаружили на Каменноостровском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На Каменноостровском проспекте утром обнаружили труп. Тело накрыли простыней.

О пугающей находке Gazeta.SPb.ru стало известно в среду, 16 февраля. Труп мужчины средних лет находился на тротуаре у дома 44.

К месту происшествия оперативно прибыли правоохранители. Личность мужчины устанавливается.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после падения подростков с крыши дома на проспекте Тореза возбудили уголовное дело. Трагический инцидент случился во вторник, 15 февраля. В полицию о случившемся сообщил прохожий в 19:50. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшими являются школьники 2006 года рождения, обучающиеся в разных школах. Они упали с крыши девятиэтажного дома. Обе семьи был неполные, но благополучные. Девочка состояла на учёте.

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