После падения подростков с крыши дома на Тореза возбудили уголовное дело

В Выборгском районе Петербурга обнаружили тела подростков под окнами жилого дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Трагический инцидент случился во вторник, 15 февраля, на проспекте Тореза. В полицию о случившемся сообщил прохожий в 19:50.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что погибшими являются школьники 2006 года рождения, обучающиеся в разных школах. Они упали с крыши девятиэтажного дома.

Погибший мальчик жил в квартире на проспекте Народного Ополчения с мамой, а девочка на проспекте Тореза с бабушкой и прабабушкой. Обе семьи был неполные. Девочка состояла на учёте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прохожие вызвали карету скорой помощи после обнаружения двух тел на проспекте Тореза. Несмотря на то, что реанимация прибыла в считанные минуты, спасти ни молодого человека, ни девушку не удалось.