Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 17 151 человек, город занял первое место в рейтинге регионов по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, второе место в указанном рейтинге заняла Москва, где за сутки выявили 11 262 зараженных человека. На третьем месте оказался Красноярский край — 7 193 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 1 831 случай заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме.