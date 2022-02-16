Себестоимость строительства в Петербурге за год выросла на 50%

Себестоимость строительства в Петербурге за год выросла на 50%
Рост себестоимости строительства продолжится. Фото: Консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" (Setl Group)

За прошедший 2021 год себестоимость строительства жилья в Петербурге в среднем выросла на 50%.

Согласно данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), некоторые стройматериалы подорожали в 2,5 раза. При этом средние цены на жилье в сегменте масс-маркет в Северной столице увеличились на 32%.

По словам экспертов, рост себестоимости строительства в прошлом году почти в 2 раза опередил рост цен на строящиеся квартиры. На это повлиял рост цен на строительно-монтажные работы, которые в себестоимости занимают наибольшую долю — около 65%.

На повышение этого показателя повлиял рост цен на строительные материалы. В частности, минеральная вата подорожала на 135%, ПВХ-изделия — на 60%, теплые полы — на 50%.

Таким образом, отделка стала дороже для девелопера на 68%. Затраты на внутренние инженерные сети и их монтаж увеличились на 60%. На 50% выросли затраты на возведение наземной части зданий. При этом монолитный каркас подорожал на 52%.

«Рекордсменом по удорожанию стали работы по остеклению балконов и лоджий — цена выросла на 150%», — говорит Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

По ее словам, в этом году такая тенденция сохранится, то есть рост себестоимости строительства продолжится. При этом цены на квартиры не будут расти столь активно, как в предыдущие два года. Эти факторы станут некими барьерами для доходности строительных проектов и могут вызвать плавное снижение темпов вывода нового жилья на рынок.

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