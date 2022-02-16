В Ломоносове мужчина ножом ударил гостя из Рязани

В Петродворцовом районе произошла драка, которая закончилась ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в доме 34 корп. 1 по улице Победы в Ломоносове один мужчина ударил другого ножом.

По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил в живот находившегося в гостях жителя Рязани 1990 года рождения.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости, непроникающим колото-резаным ранением грудной клетки справа, резаной раной плеча, в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Белоруссии.