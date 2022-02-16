Почему с ипотекой лучше поспешить: прогноз экспертов на весну 2022

Эксперты ожидают, что ставки по ипотеке скоро взлетят. К такому выводу пришли специалисты в сфере недвижимости и финансов. Данные недавнего опроса приводит РИА Новости. Банки России готовы поднять ставки уже этой весной. Удорожанию жилищных кредитов способствует ряд факторов. Главные из них – увеличение ключевой ставки регулятором и нестабильное положение экономики страны.

Большинство опрошенных экспертов дают неблагоприятный прогноз на весну 2022 года для тех, кто только собирается взять ипотеку. Если не принимать во внимание льготные программы, которыми может воспользоваться ограниченное количество людей, то ставки окажутся выше ключевой на 1,5, а то и 2%.

Ожидается, что средняя величина ипотечной ставки в банках составит 12%. Расчеты приводятся с учетом сохранения льготных предложений, предполагающих частичное субсидирование кредита.

Уже свершившиеся повышения ключевой ставки и возможные ее корректировки в будущем приведут к приостановке государственных программ, позволяющих приобрести жилплощадь под меньший процент. В этом убеждена директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Еще один фактор, подстегивающий рост ипотечных ставок, – ужесточение монетарной политики. Тенденция к нему уже прослеживается, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Если она продолжится и в будущем, то предлагать жилищные кредиты под 12% банки будут еще очень долго.

Чуть более оптимистично на этот счет высказался управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он считает, что льготные программы все же сгладят ситуацию на рынке жилищных кредитов. А если давление монетарной политики ослабеет, ситуация постепенно начнет стабилизироваться.

Летом ипотечные ставки могут начать снижаться. Но даже при таком благоприятном варианте развития событий, озвученном Доронкиным, ниже 10% они опустятся не ранее 2023 года.

Напомним, что регулятор увеличил ключевую ставку до 9,5%. Это повышение стало восьмым подряд. Минувшей весной ЦБ попытался перейти к стабилизации кредитной политики. Ставка постепенно приблизилась к 8,5.

Между тем лидер ипотечного рынка России Сбербанк в этом месяце уже увеличил ставки жилищного кредитования. На 1% подорожали предложения и для вторичного жилфонда, и для новостроек. Они остановились на отметке в 10,3%.

Банк ВТБ поднял процент на ипотеку до 10,3% еще в январе и сразу предупредил о возможном росте показателя после планируемых изменений ключевой ставки ЦБ.