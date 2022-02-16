Глава Роспотребнадзора по Петербургу не увидела больших потерь от пандемии COVID

Глава Роспотребнадзора по Петербургу не увидела больших потерь от пандемии COVID
Руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова выступила в парламенте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За время пандемии коронавирусной инфекции Петербург не понес существенных людских потерь. Такое заявление сделала глава городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

В среду, 16 февраля, глава петербургского ведомства выступила в Законодательном собрании, приняв благодарность от парламентариев. Мнение о ходе пандемии COVID-19 в Петербурге она выразила с трибуны ЗакСа.

«Мы прошли два года без существенных экономических, людских, самое главное, потерь», — заявила Башкетова.

Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор будет дальше работать на благо горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 17 151 человек. Второе место в указанном рейтинге заняла Москва, где за сутки выявили 11 262 зараженных человека.

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