В России пожилым гражданам могут выплатить по 75 тыс. рублей в феврале 2022 года

При выходе на пенсию гражданин может претендовать на дополнительную выплату. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

При выходе на пенсию гражданин может претендовать на дополнительную выплату. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Госдуме РФ заявили, что государство задолжало пенсионерам по 75 тыс. рублей.

Соответствующие подсчеты провел депутат Олег Смолин. Он отметил, что это связано с индексацией пенсий ниже уровня инфляции в 2016 году.

По словам экспертов, именно столько государство недоплатило пенсионерам за последние годы.

Как сообщает PRIMPRESS, Олег Смолин заявил, что долг перед пенсионерами тянется еще с 2015 года. Тогда официальный уровень инфляции составил 13%. При этом пенсии россиян в начале 2016 года были увеличены всего на 4%. Таким образом, недоплата составила 9%.

В целом задолженность перед каждым пенсионером составила 90 тыс. рублей. Если учесть разовые выплаты, которые были выплачены пожилым людям в 2017 году (5000 рублей) и в 2021 году (10 000 рублей), то долг государства перед пожилыми россиянами составил 75 тыс. рублей.

По словам парламентария, именно столько нужно выплатить неработающим пенсионерам, чтобы компенсировать их убытки из-за роста цен и высокого уровня инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПФР напомнил россиянам, что формирование своей будущей пенсии лучше отслеживать заранее. В противном случае по достижении пенсионного возраста они рискуют потерять немалую часть положенных средств.