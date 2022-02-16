Гинцбург заявил, что в Москве нет детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу

Гинцбург заявил, что в Москве нет детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу
Вакцина для подростков. Фото: https://lenobl.ru/

Центр им. Гамалеи Минздрава России не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом.

По словам директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга, поэтому протокол клинических исследований вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории нужно менять.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — приводит его слова «Интерфакс».

Препарат «Спутник M» представляет собой двухкомпонентную прививку, вторая ее часть вводится через три недели после первого. После введения препарата пациент целых 30 минут будет под наблюдением специалиста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Санкт-Петербурга вводят ограничения для подростков в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий.

"Спутник М" александр гинцбург коронавирус


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург заявил, что в Москве нет детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу
Россиян предупредили об опасности приема популярного витамина при COVID-19
В Кремле прокомментировали слова об отсутствии доказательств отвода войск
Непривитым петербуржцам с антителами разрешили посещать общественные места: ...
Эксперт рассказали, у кого могут возникнуть сложности с одобрением ипотеки
В России пожилым гражданам могут выплатить по 75 тыс. рублей в феврале 2022 года
Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице
Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для ...