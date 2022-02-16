Гинцбург заявил, что в Москве нет детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу

Центр им. Гамалеи Минздрава России не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом.

По словам директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга, поэтому протокол клинических исследований вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории нужно менять.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — приводит его слова «Интерфакс».

Препарат «Спутник M» представляет собой двухкомпонентную прививку, вторая ее часть вводится через три недели после первого. После введения препарата пациент целых 30 минут будет под наблюдением специалиста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Санкт-Петербурга вводят ограничения для подростков в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий.