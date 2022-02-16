Стало известно, кто получит до 20 тыс. рублей от ПФР в феврале 2022 года

Некоторые граждане получат социальные выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР) до конца этого месяца. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторые граждане получат социальные выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР) до конца этого месяца. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Часть россиян может рассчитывать социальные пособия на детей в размере до 20 тыс. рублей уже в феврале этого года.

Некоторые граждане получат социальные выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР) до конца этого месяца. Ранее их выплачивали отделения социальной защиты.

С начала 2022 года обязанности по выплате ряда пособий перешли от социальной защиты ПФР, сообщает PRIMPRESS. Из-за этого денежные средства в некоторых регионах приходили россиянам с опозданием.

«Задолженность, накопленная органами социальной защиты, будет погашена Пенсионным фондом в течение февраля», – уверяют в Пенсионном фонде.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет порядка 7600 рублей. Стоит отметить, что во многих российских регионах действуют районные коэффициенты, с учетом которых это сумма может достигать 10 тыс. рублей. Получается, что за декабрь и январь россияне получат порядка 20 тыс. рублей. Деньги будут перечислены на карты платежной системы «Мир».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2022 году некоторые жители страны смогут разово получить в среднем по 10000 рублей. Сумму выдают во всех регионах без ограничения, но для этого нужно выполнить определенные условия.