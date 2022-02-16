В Петербурге с 21 февраля снимается запрет на плановую медпомощь и проведение медосмотров

В Петербурге с 21 февраля снимается запрет на плановую медпомощь и проведение медосмотров
Ранее в Петербурге ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона". Фото: Baltphoto

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила снять запрет на проведение профилактических медицинских осмотров, плановой медпомощи и диспансеризации с 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе Комздрава, с 21 февраля взрослые смогут снова проходить осмотры и диспансеризацию., получать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, будет разрешено проведение медицинских осмотров детей.

Напомним, 21 января в Петербурге на фоне распространения «омикрона» ввели запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров.

Согласно распространению петербургского управления Роспотребнадзора, запрет действовал до особого распоряжения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации отдельных группы населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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