В Петербурге могут ввести штрафы для голых и «зловонно» пахнущих пассажиров метро

В Петербурге могут ввести штрафы для голых и «зловонно» пахнущих пассажиров метро
Проездные, фактически, не будут сильно отличаться от тех, что существуют сейчас. Фото: Baltphoto

Депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении приняли проект поправок в закон об административных правонарушениях Петербурга. Из документа следует, что некоторых пассажиров петербургской подземки ждут новые штрафы.

Некоторые депутаты назвали проект недоработанным. Вносить поправки ко второму чтению парламентарии смогут в течение трех недель.

Согласно проекту поправок в закон, планируется ввести штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, а также провозит плохо пахнущую ручную кладь.

Кроме того, наказывать будут и за «зловонную» одежду. Сейчас нарушением считается только пачкающая одежда.

Самые большие штрафы ждут пассажиров, нарушающих требования работников метрополитена или препятствующие их деятельности. Штрафы от 1 до 3 тыс. рублей будут выписывать горожанам, которые отказываются надевать маски и провоцируют конфликтные ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цвет зимней одежды одной из пассажирок метрополитена Петербурга очень походил на кошачий окрас. Принт шубки женщины, как отмечали очевидцы происходящего, был точь-в-точь, как окрас камышового кота.

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