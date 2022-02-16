Названы виды головной боли, смертельно опасные для детей

Головная боль у детей может быть вызвана длительным использованием компьютера или планшета. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Головная боль у детей может быть вызвана длительным использованием компьютера или планшета. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Врач Сергей Евдокимов рассказал родителям, какая головная боль у детей должна стать поводом для срочного обращения к врачу. Если вовремя не разобраться в причинах, ребенку грозит смертельная опасность.

Медик рассказал Пятому каналу, что многие привыкли заглушать головную боль таблетками, однако детям обезболивающие противопоказаны. Чаще всего головная боль бывает вызвана каким-то сбоем в организме. По словам Евдокимова, распирающую боль в голове называют «цефалгией», и она представляет большую опасность.

Зачастую детей приходится вести к врачу именно из-за цефалгии. Этот недуг может появиться даже у двухлетнего ребенка. В таком случае врачи ставят один из четырех диагнозов: вегето-сосудистая дистония, синдром внутричерепной гипертензии, последствия черепно-мозговых травм или нестабильность в шейном отделе позвоночника.

Но иногда выяснить истинную причину появления головной боли у ребенка не могут даже врачи. По симптомам медики выделяют четыре группы.

В первую входит острая локальная боль, которая может быть вызвана отитом, синуситом или перенесенной травмой. Ко второй относится острая диффузная боль, которая возникает от внутричерепного кровоизлияния или перенесенной вирусной инфекции. В третью входит хроническая прогрессирующая боль, к которой приводит объемное образование или врожденная сосудистая патология. Четвертая — острая хроническая боль, вызываемая депрессией, тревожным состоянием или перегрузкой.

Сегодня родители все чаще и чаще обращаются к врачу из-за головной боли ребенка. По мнению медиков, цефалгия стала более распространенным заболеванием среди детей из-за нарушения режима сна и питания, снижения физической активности, длительного использования компьютера или планшета. Также к головной боли может привести стресс.

Евдокимов отметил, что родители могут корректировать все эти состояния самостоятельно. Для этого нужно наладить питание ребенка, снизить факторы стресса и не давать ребенку перегружаться. Кроме того, полезны будут занятия в спортивной секции: они повысят эмоциональное состояние и улучшат дальнейшее физическое развитие.

Однако если у ребенка появились обмороки и стало темнеть в глазах, а приступы головной боли участились, то родителям нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощь. Это может вызвано опасными заболеваниями, которые могут обернуться даже летальным исходом.

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