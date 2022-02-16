Сомнолог предупредила о смертельной опасности желания спать днем

Сомнолог предупредила о смертельной опасности желания спать днем
Сонливость днем может быть вызвана синдромом обструктивного апноэ сна. Фото: pexels

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что тяга ко сну посреди дня может указывать на смертельно опасное заболевание.

Черкасова рассказала «Москве 24», что желание поспать днем может быть вызвано таким опасным недугом, как синдромом обструктивного апноэ сна. При этом заболевании у спящего человека происходят остановки дыхания, каждая из которых вызывает микропробуждение мозга. Такие кратковременные пробуждения могут происходить сотни раз за ночь. Из-за этого человек лишается полноценного сна и хочет спать днем.

Если не лечить апноэ, то оно может привести к смертельно опасным последствиям. Это заболевание в пять раз увеличивает риск инфарктов и инсультов, а также в шесть раз повышает вероятность ДТП, поскольку человек может уснуть за рулем. Кроме того, апноэ провоцирует развитие заболеваний сосудов и сердца, а также повышает угрозу смерти во сне.

Тяга ко сну может быть вызвана и менее опасными заболеваниями, такими как депрессия, дефицит витаминов, заболевания щитовидной железы. Чтобы выяснить точную причину недостатка сна сомнолог посоветовала обратиться к врачу.

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