В Британии мужчина три дня пролежал в лесу рядом с мертвой женой

В Великобритании местный житель несколько дней не отходил от тела своей супруги, которая умерла в лесу.

Как сообщает Mirror, Майк Уинтер и его супруга Анжела лишились заработка из-за пандемии и больше не могли оплачивать счета. Они потеряли жилье, из-за чего им пришлось жить в палатке. Спустя некоторое время между супругами произошла ссора и Анжела сказала, что больше не может жить в таких условиях, а после убежала в лес.

Майк не сомневался, что его жена скоро вернется, поэтому не пошел за ней. Прошло несколько дней, но Анжела так и не появилась. Тогда мужчина отправился на ее поиски, но было уже поздно: в лесу он нашел ее тело.

Убитый горем мужчина три дня не отходил от тела супруги, и только потом обратился в полицию. Майка заподозрили в ее убийстве и арестовали, но позже правоохранительные органы доказали его невиновность.

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