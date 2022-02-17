В Пулково 17 февраля задержан один рейс

В Пулково 17 февраля задержан один рейс
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием во Франкфурт. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в четверг, 17 февраля. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс во Франкфурт. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 06:45.

По предварительной информации полет состоится в 07:15 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Накануне сообщалось, что сегодня ночью, 17 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два самолета. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска и Франкфурта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.

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