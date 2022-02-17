Спасатели потушили пожар в Волосово на 50 «квадратах»

Спасатели потушили пожар в Волосово на 50 &#171;квадратах&#187;
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волосово под утро 17 февраля произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:36 мск.

На месте происшествия работали дежурные смены 119 и 120 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел жилой дом на общей площади 50 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 05:57 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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