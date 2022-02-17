В Роспотребнадзоре рассказали о разработке метода лечения ВИЧ

В Роспотребнадзоре рассказали о разработке метода лечения ВИЧ
Врач утверждает, некоторые витамины помогают справиться с инфекциями. Фото: Pixabay

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что ученые института разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус.

По словам академика, уже есть успехи в этом направлении, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал также, что во многих странах разрабатывают методики, при которых берутся клетки инфицированного человека и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ. Потом их возвращают в организм, после чего замещают восприимчивые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Франции ушел из жизни вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ. Как сообщает газета «Либерасьон», ученый умер 8 февраля в возрасте 89 лет в госпитале в пригороде Парижа. В последние минуты жизни рядом с ним находились его родственники.

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В Роспотребнадзоре рассказали о разработке метода лечения ВИЧ
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