В Роспотребнадзоре рассказали о разработке метода лечения ВИЧ

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что ученые института разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус.

По словам академика, уже есть успехи в этом направлении, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал также, что во многих странах разрабатывают методики, при которых берутся клетки инфицированного человека и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ. Потом их возвращают в организм, после чего замещают восприимчивые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Франции ушел из жизни вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ. Как сообщает газета «Либерасьон», ученый умер 8 февраля в возрасте 89 лет в госпитале в пригороде Парижа. В последние минуты жизни рядом с ним находились его родственники.