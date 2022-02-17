Странное ощущение в руках может быть признаком опасной болезни

Такое состояние нельзя игнорировать. необходимо систематически проходить обследование и правильно питаться. Фото: pixabay.com

Такое состояние нельзя игнорировать. необходимо систематически проходить обследование и правильно питаться. Фото: pixabay.com

Медики американского исследовательского центра и больницы Mayo Clini признали, что симптомом «плохого» холестерина является странное ощущение в руках

Врачи заявили, что высокий уровень холестерина может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалистов, если длительное время игнорировать такое состояние, то повышается вероятность развития атеросклероза. Он сопровождается отложениями холестерина на стенках сосудов.

При данном заболевании, со временем, начинают сужаться артерии, ухудшается кровоток в организме человека. Это может грозить проблемами с кровообращением и заболеваниями периферических артерий.

Так, конечности человека перестают ощущать жару или холод. Данное состояние может привести к получению ожогов или же обморожению.

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