Стало известно, какой пульс опасен для жизни

Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов рассказал о том, что частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту в покое или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке требует повышенного внимания для поиска причин возникновения тахикардии.

В таких случаях врач советует провести электрокардиографию, суточное холтеровское мониторирование и проконсультироваться с врачом-кардиологом, сообщает агентство «Прайм».

По словам терапевта, если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием, снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст., то необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Для того, чтобы приступы учащенного сердцебиения не появлялись рекомендуется избегать курения, употребления алкоголя, продуктов, содержащих кофеин и стрессовых ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о чем сигнализирует учащенный пульс. Он уверяет, что он может быть симптомом сразу трех опасных заболеваний.