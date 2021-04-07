Мясников рассказал, о чем говорит учащенный пульс

Врач заявил, что это – симптом трех опасных заболеваний.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о чем сигнализирует учащенный пульс. Он уверяет, что он может быть симптомом сразу трех опасных заболеваний. Об этом врач заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Нормальным пульсом считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, если он составляет около ста ударов, то стоит обеспокоиться. В таком случае могут быть проблемы с щитовидной железой, анемия, а также тахикардии. Чтобы установить причину, придется обратиться к специалисту.

Мясников отметил, что важно пройти обследование и выявить болезнь, которая только начала развиваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал, кому жизненно необходима прививка от коронавируса. Среди хронических заболеваний, при которых показана вакцинация, он выделил диабет, ожирение и гепатит.