У «Девяткино» «взяли» иностранца с тесаком и похожим на гранату предметом

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Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

На месте случившегося работали несколько нарядов правоохранительных органов.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Все произошло недалеко от станции метрополитена Петербурга «Девяткино» в среду вечером, 16 февраля. Стражи порядка заметили машину каршеринга. Внутри авто сидел молодой человек с сумкой в руках. Парень задремал. Патрульные поинтересовались у мужчины, как он себя чувствует и решили проверить его документы.

28-летний уроженец соседней республики показался несколько подозрительным. Когда вещи мужчины начали осматривать, то нашли там парочку «любопытных» предметов. В сумке находился тесак, а также предмет «конструктивно похожий на гранату». После этого иностранец бросил вещи в патрульных и попытался скрыться.

Однако уйти гражданину не удалось. Его уже задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам перечислят по 10 тыс. рублей с 16 февраля из-за оружия.

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