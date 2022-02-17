Агрессивный мужчина ранил ножом петербуржца и повредил чужой автомобиль

В Выборгском районе мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 февраля в полицию поступило сообщение о драке у д. 4. корп. 1 по улице Жени Егорова.

Молодого человека1997 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в городскую больницу № 3.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1985 года рождения. По его словам, в результате внезапно возникшей ссоры со своими знакомыми, он ударил ножом в грудь потерпевшего, после чего этим предметом повредил колеса чужого автомобиля Daewoo Matiz.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Белоруссии.