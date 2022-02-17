Во Всеволожском районе житель республики Дагестан сбил насмерть мужчину

Во Всеволожском районе житель республики Дагестан сбил насмерть мужчину
Пешехода сбили насмерть. Фото: pixabay

Все произошло на дворовой территории. Погибшим оказался 25-летний гражданин Таджикистана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

16 февраля, ночью, в деревне Токари был сбит пешеход. На него наехал 48-летний житель республики Дагестан. Мужчина был за рулем «Вольво» с прицепом. Все случилось на дворовой территории.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте аварии.

В данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Димитрова сбили пешехода. У мужчины может быть перелом ноги, травма головы, рассечение брови и выбиты зубы.

Всеволожский район дтп сбили пешехода смертельное ДТП


 

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