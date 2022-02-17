Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал о самочувствии после госпитализации

Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал о самочувствии после госпитализации
Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Фото: instagram.com/goblin_oper/

Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, что попал в больницу в связи с плохим самочувствием.

По его словам, он пока не знает о своем диагнозе, ожидая результатов анализов — в том числе на коронавирус.

«Заболел, неделю не могу в себя прийти, поэтому решил лечь в больницу. Не знаю, коронавирус это или нет — анализы пока делают, ничего не сказали. Лег в больницу вечером 16 февраля, сегодня, наверное, скажут. КТ уже сделал, чувствую себя не очень», — приводит его слова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, Дмитрий Пучков госпитализирован в больницу. Об этом он рассказал в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали для реабилитации после инсульта, который он перенес в 2021 году. 91-летний актер попал в клинику около недели назад. Его госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Врачи выписывать его пока не собираются.

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