Актер Иван Краско госпитализирован из-за последствий инсульта

Актер Иван Краско госпитализирован из-за последствий инсульта
Перенесший инсульт Иван Краско госпитализирован. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали для реабилитации после инсульта, который он перенес в 2021 году.

Об этом сообщил директор актера Вячеслав Смородин. Как передает Starhit, 91-летний актер попал в клинику около недели назад. Его госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Врачи выписывать его пока не собираются.

Краско рассказывал своему директору, что в один день «проснулся столетним стариком», хотя до этого чувствовал себя хорошо.

«Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — заявил представитель Краско.

Напомним, в августе 2021 года Иван Краско перенес инсульт и лежал в реанимации. В конце 2020 года он переболел ковидом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актеру Ивану Краско диагностировали неизлечимую болезнь.

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