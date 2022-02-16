Актер Иван Краско госпитализирован из-за последствий инсульта

Народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали для реабилитации после инсульта, который он перенес в 2021 году.

Об этом сообщил директор актера Вячеслав Смородин. Как передает Starhit, 91-летний актер попал в клинику около недели назад. Его госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Врачи выписывать его пока не собираются.

Краско рассказывал своему директору, что в один день «проснулся столетним стариком», хотя до этого чувствовал себя хорошо.

«Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — заявил представитель Краско.

Напомним, в августе 2021 года Иван Краско перенес инсульт и лежал в реанимации. В конце 2020 года он переболел ковидом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актеру Ивану Краско диагностировали неизлечимую болезнь.