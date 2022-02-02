Болезнь неизлечима: актеру Ивану Краско поставили диагноз

Болезнь неизлечима: актеру Ивану Краско поставили диагноз
Народный артист РФ Иван Краско может полностью ослепнуть. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Не так давно 91-летний актер Иван Краско обратился к медикам с просьбой спасти его зрение. Народный артист начал слепнуть, к тому же недавно его самочувствие усугубили коронавирус и микроинсульт. Лечение было слишком дорогим для артиста, поэтому он кинул врачам клич о помощи, чтобы остановить недуг или хотя бы замедлить его.

Краско рассказывал в беседе с «КП-Петербург», что перестал узнавать знакомых людей. «Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: «Извини, а ты кто?». Они охают: «Не узнал что ли?». Не узнал!», — говорил артист в надежде найти помощь.

Вскоре Ивана Ивановича позвали на прием в офтальмологической клинике СЗГМУ им. И.И. Мечникова. После обследования актеру поставили неутешительный диагноз.

Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что оба глаза Краско неизлечимы, а операцию проводить нельзя в силу его пожилого возраста. Оказалось, что актеру с самого начала назначили неправильное лечение. Сейчас остается надежда только на то, что удастся сохранить то зрение, которое есть.

Официальный диагноз Краско — «деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия». В начале заболевания недуг проявляется «плавающими мушками». При этом со временем заболевание может привести к разрывам сетчатки и даже полной слепоте.

Сам актер отнесся к диагнозу с мужеством — возраст такой. К тому же есть другие поводы для радости: недавно Краско занесли в Книгу Рекордов России как самого пожилого действующего депутата страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы очистили двор артиста Ивана Краско от снега, выполнив работу коммунальщиков.

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