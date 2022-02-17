В Ленобласти еще 1994 человека заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 1994 человека заразились коронавирусом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1994 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 153 145 случаев ковида. При этом выздоровели 110 042 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 16 595 случаев. На втором Москва — 9 705 случаев. На третьем месте Красноярский край — 7 617.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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