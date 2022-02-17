В Невском районе ликвидировали два притона для занятий проституцией

В Невском районе ликвидировали два притона для занятий проституцией
Женщины содержали притон в арендованных квартирах. Фото: pixabay.com

Организаторами притона могут быть две приезжие женщины.

В Невском районе Петербурга правоохранительные органы ликвидировали сразу два притона для занятий проституцией. Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Деятельность двух интим-салонов была пресечена накануне. «Бизнес» был организован прямо в квартирах жилых домов по Российскому проспекту, 14 и по проспекту Большевиков в доме 11 корпуса 2.

По подозрению в организации заведений задержаны две женщины. Одной из них 51 год, она приехала из Владивостока. Ее не раз судили за незаконный оборот наркотиков. Другой же 41 год, она является уроженкой Белгородской области.

В отношении обеих возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организованная группа по наркосбыту в Петербурге задержана полицией.

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