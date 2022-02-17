Собчак прокомментировала ситуацию с освобождением петербуржца расчленившего трансперсону

Собчак прокомментировала ситуацию с освобождением петербуржца расчленившего трансперсону
Ксения Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак была возмущена делом об убийстве и расчленении мужчины в Петербурге.

Об этом она написала у себя на страничке в социальной сети в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее стало известно, что петербуржца Юрия Яновского, обвиняемого в убийстве и расчленении трасперсоны, освободили прямо в зале суда. Его действия орган расценил как превышение самообороны. Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, передавала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Угадайте город. Расчленение прировняли к превышению самообороны», — комментирует Собчак новость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Собчак поблагодарила Константина Богомолова, что его зовут не Валентином в День Всех влюбленных.

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